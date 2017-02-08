В Казани Росгвардия задержала четверых мошенников

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В результате совместных действий ОМОН Росгвардии и сотрудников МВД по РТ задержаны четверо мужчин, которые находились в розыске за совершение серии мошеннических действий с причинением значительного материального ущерба, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Республике Татарстан.

По версии следствия, подозреваемые, воздействуя на случайных собеседников психологически, выманивали у них деньги, золотые изделия за якобы снятие порчи. Во время спецоперации силовики задержали всех четверых мужчин в съемной квартире, где были обнаружены 900 тысяч рублей и различные золотые изделия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».