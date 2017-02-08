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17:37 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту слива в почву отходов серной кислоты

Следственным отделом Жигулевска возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды».

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В октябре 2015 года произошло захоронение с нарушением установленных правил химически опасных веществ и отходов нейтрализации серной кислоты, с избыточным количеством щелочного раствора кальцинированной соды, относящихся ко второму классу опасности, повлекшее заражение и отравление земельного участка расположенного в двух километрах от села Васильевка Ставропольского района Самарской области. В результате незаконных действий был причинен вред почве с произрастающей на ней растительностью и объектам животного мира, беспозвоночным животным. Экологический ущерб составил более 2 миллионов 800 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

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