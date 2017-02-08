Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты возбуждено в Волгограде
Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам коммерческой фирмы возбуждено следственным отделом по Дзержинскому району.
Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам коммерческой фирмы возбуждено следственным отделом по Дзержинскому району.
Как сообщают ВДТВ в
Общая сумма задолженности перед работниками составила около 53 тысяч рублей. Финансовая возможность расплатиться с работниками у предприятия имелась: более 350 тысяч рублей были перечислены с расчетного счета фирмы в адрес контрагентов фирмы. Однако на зарплату работникам не выплачивалось ни копейки.
Идут следственные действия, цель которых — установление всех обстоятельств совершенного преступления. Предпринимаются меры к погашению задолженности по заработной плате.