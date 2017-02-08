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17:54 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты возбуждено в Волгограде

Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам коммерческой фирмы возбуждено следственным отделом по Дзержинскому району.

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, с июля 2016 года и на протяжении последующих четырех месяцев руководство фирмы, занимающейся строительством технологических трубопроводов в северных регионах России, не выплачивало заработную плату двоим своим подчиненным.

Общая сумма задолженности перед работниками составила около 53 тысяч рублей. Финансовая возможность расплатиться с работниками у предприятия имелась: более 350 тысяч рублей были перечислены с расчетного счета фирмы в адрес контрагентов фирмы. Однако на зарплату работникам не выплачивалось ни копейки.

Идут следственные действия, цель которых — установление всех обстоятельств совершенного преступления. Предпринимаются меры к погашению задолженности по заработной плате.

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