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17:46 (мск), источник: УНИАН

Следствие назвало приоритетную версию убийства Шеремета

Следствие продолжает рассматривать четыре версии убийства журналиста Павла Шеремета, но версия профессиональной деятельности является приоритетной.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и начальник Главного следственного управления, заместитель главы Национальной полиции Александр Вакуленко сказали на пресс-конференции.

«Как уже неоднократно сообщалось, следствие с самого начала рассматривало четыре основные версии мотивов преступления, и все они по-прежнему остаются в разработке. В тому числе отдельным блоком мы выделяем блок, и следствием изучается журналистская и оппозиционная деятельность Павла Шеремета в России и Беларуси», — сказал Аваков.

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По его словам, за период следствия проведен целый ряд следственных действий, опрошена тысяча человек, продолжают изучаться 150 террабайт видеозаписей с камер наблюдения, обрабатываются сотни тысяч соединений мобильной связи. Также он сказал, что были назначены 16 комплексных экспертиз, 9 из которых уже завершены.

В свою очередь, Вакуленко сказал, что в первую очередь как приоритетная рассматривается версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста на территории Украины и ее пределами.

«Действительно, говоря о версии, следствие рассматривает, прежде всего, профессиональную деятельность в Украине», — сказал Вакуленко.

Он сказал, что заслуживают внимания те журналистские расследования Шеремета, которые не были завершены.

«Также рассматривается версия: профессиональная деятельность журналиста за пределами Украины. Всем известно, что публикации Шеремета как журналиста и выпуск его программы имели критический характер действующей власти, как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации», — сказал Вакуленко.

Кроме того, он отметил: «Критические выступления и озвучивание позиции по экспансии Российской Федерации в Чечне, Грузии и Украине рассматриваются также как версия профессиональной деятельности журналиста за пределами Украины».

Также Вакуленко обратил внимание на неоднократно озвучиваемые версии, касающиеся «ошибки в объекте» и «конфликтных ситуаций в личной жизни».

«Хочу сказать, что за время расследования последние две версии отработаны и на сегодняшний день они не являются приоритетными в следствия. В первую очередь, рассматривается приоритетной все же версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста, как на территории Украины, так и за ее пределами», — отметил Вакуленко.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.

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