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22:29 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе снегоуборщик прижал легковушку

Сегодня, 8 февраля, в Уфе произошло сезонное ДТП, которое вызвало резонанс среди автомобилистов. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

ЗИЛ-снегоуборщик, вероятно, не успел притормозить и отжимом прижал остановившийся перед ним отечественный легковой автомобиль.

«После нефтяного в сторону Комарова. Водила на ЗИЛе до этого ехал по встречке», — рассказал автор фотографий.

По словам автомобилистов, похожего лихого снегоуборщика они уже видели сегодня в разных концах Черниковки, он весьма уверенно ездил по встречной полосе. Другие комментаторы предположили, что водитель коммунального автомобиля просто устал после напряженной трудовой вахты.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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