В Уфе снегоуборщик прижал легковушку

ЗИЛ-снегоуборщик, вероятно, не успел притормозить и отжимом прижал остановившийся перед ним отечественный легковой автомобиль.

«После нефтяного в сторону Комарова. Водила на ЗИЛе до этого ехал по встречке», — рассказал автор фотографий.

По словам автомобилистов, похожего лихого снегоуборщика они уже видели сегодня в разных концах Черниковки, он весьма уверенно ездил по встречной полосе. Другие комментаторы предположили, что водитель коммунального автомобиля просто устал после напряженной трудовой вахты.

Обстоятельства происшедшего выясняются.