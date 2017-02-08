В Уфе снегоуборщик прижал легковушку
Сегодня, 8 февраля, в Уфе произошло сезонное ДТП, которое вызвало резонанс среди автомобилистов. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
Сегодня, 8 февраля, в Уфе произошло сезонное ДТП, которое вызвало резонанс среди автомобилистов. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
«После нефтяного в сторону Комарова. Водила на ЗИЛе до этого ехал по встречке», — рассказал автор фотографий.
По словам автомобилистов, похожего лихого снегоуборщика они уже видели сегодня в разных концах Черниковки, он весьма уверенно ездил по встречной полосе. Другие комментаторы предположили, что водитель коммунального автомобиля просто устал после напряженной трудовой вахты.
Обстоятельства происшедшего выясняются.