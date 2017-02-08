По делу хакеров, укравших около миллиарда, задержан житель Петербурга
В настоящее время к уголовной ответственности привлечено 27 человек.
В настоящее время к уголовной ответственности привлечено 27 человек.
Сотрудники полиции совместно с ФСБ поймали киберпреступников, которые за три года украли более миллиарда у банков первой сотни российского рейтинга. В участии в хакерских атаках подозревают еще девять человек, в числе которых житель Петербурга.
Как сообщили 8 февраля в
К настоящему моменту к уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации и за организацию преступного сообщества привлечено 27 организаторов и участников группы хакеров, 19 из них под арестом.
Сотрудники правоохранительных органов в результате обысков по 34 адресам изъяли не только почти сотню единиц компьютерной техники, всевозможных носителей информации, средств связи, но и холодное оружие, а также 4,5 миллиона рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.