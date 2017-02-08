Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Три друга, отвергнутые в РФ, смогли реализовать свой проект в США
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Одержимые дьяволом. Настоящая история «салемских ведьм»В 1692 году не произошли события, которые впоследствии прогремели на весь мир
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Счетчики будут передавать показания автоматически
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
18:39 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

По делу хакеров, укравших около миллиарда, задержан житель Петербурга

В настоящее время к уголовной ответственности привлечено 27 человек.

Источник: Reuters

Сотрудники полиции совместно с ФСБ поймали киберпреступников, которые за три года украли более миллиарда у банков первой сотни российского рейтинга. В участии в хакерских атаках подозревают еще девять человек, в числе которых житель Петербурга.

Читайте также
В Петербурге задержали фальшивомонетчика

Как сообщили 8 февраля в пресс-службе ГУ МВД России, 25 января этого года в деле группировки, работавшей по всем направлениям преступности в банковской сфере, появилось еще девять подозреваемых из Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Тверской и Свердловской областей. Один из них ждет суда под стражей.

К настоящему моменту к уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации и за организацию преступного сообщества привлечено 27 организаторов и участников группы хакеров, 19 из них под арестом.

Сотрудники правоохранительных органов в результате обысков по 34 адресам изъяли не только почти сотню единиц компьютерной техники, всевозможных носителей информации, средств связи, но и холодное оружие, а также 4,5 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Олимпийской чемпионке предложили пост в Правительстве
СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
МВД опубликовало статистику семейных побоев в России
Суд приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно
Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на ОИ-2014
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Счетчики будут передавать показания автоматически
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь