В Крыму без света остаются более 7 тыс человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости (Крым). В среду вечером без электроснабжения в Крыму остаются 35 населенных пунктов. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости (Крым). В среду вечером без электроснабжения в Крыму остаются 35 населенных пунктов. Об этом сообщает
«По состоянию на 17:00 электроснабжение нарушено в 35 населенных пунктах, из них в 6 — частично. Всего без электроэнергии находятся 7185 человек. В работах по восстановлению электроснабжения задействованы 64 бригады РЭС — 197 человек, 69 единиц техники», — рассказали в ведомстве.
Как сообщалось ранее,