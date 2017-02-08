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18:37 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму без света остаются более 7 тыс человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости (Крым). В среду вечером без электроснабжения в Крыму остаются 35 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 17:00 электроснабжение нарушено в 35 населенных пунктах, из них в 6 — частично. Всего без электроэнергии находятся 7185 человек. В работах по восстановлению электроснабжения задействованы 64 бригады РЭС — 197 человек, 69 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, из-за сильного ветра и гололедообразования было нарушено энергоснабжение в 49 населенных пунктах Крыма, из них в 14 — частично. В основном пострадали степные регионы: Раздольненский, Первомайский, Сакский, Красногвардейский, Ленинский, Красноперекопский, Джанкойский, Черноморский районы.

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