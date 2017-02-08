Аваков отказался показать фотороботы подозреваемых в убийстве Шеремета
Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета считает, что пока рано обнародовать фотороботы убийц.
Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета считает, что пока рано обнародовать фотороботы убийц.
Об этом во время
«На видео вы не можете увидеть лицо женщины (убийцы — УНИАН). Мы нарочно его замазали», — сказал Аваков.
По его словам, следствие продолжается, а обнародование фотороботов будет означать, что полиция зашла в тупик. «Мы не стоим в тупике. Я
Заместитель главы Нацполиции Александр Вакуленко отметил, что принято решение не давать дополнительную информацию.
На вопрос относительно заявлений нардепа Антона Геращенко о том, что покушение на него совершила та же группа лиц, что и убийство Шеремета, Вакуленко подтвердил, что это было личное мнение Геращенко, который не имеет доступа к материалам дела.
Аваков добавил, что была «личная интерпретация» Геращенко. «Ни премьер, ни президент, никто, за исключением присутствующих здесь
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).
Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.
Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, которая касается убийства журналиста.