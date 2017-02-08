История успеха: 17-летнего подозреваемого в убийстве Кристины Пархоменко переведут в психиатрическую больницу

Речь идет о 17-летнем Владе Виталие, который сразу после убийства 14-летней девушки сбежал в Румынию, а после был экстрадирован в Молдову из Венгрии, где также пытался скрыться.

По требованию экспертов парню предстоит пройти экспертизу, которая продлится почти месяц. В течение этого времени молодой человек будет находиться в психиатрической больнице.

По словам прокурора Страшен Алексадра Рацэ двое других подозреваемых также проходили аналогичную экспертизу, однако в их случае это заняло не более 1-го дня.