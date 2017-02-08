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20:38 (мск), источник: Actualitati.md

История успеха: 17-летнего подозреваемого в убийстве Кристины Пархоменко переведут в психиатрическую больницу

17-летнего подозреваемого в убийстве Кристины Пархоменко переведут из следственного изолятора в психиатрическую больницу. Такое решение принял суд Страшен.

Источник: Actualitati.md

Речь идет о 17-летнем Владе Виталие, который сразу после убийства 14-летней девушки сбежал в Румынию, а после был экстрадирован в Молдову из Венгрии, где также пытался скрыться.

По требованию экспертов парню предстоит пройти экспертизу, которая продлится почти месяц. В течение этого времени молодой человек будет находиться в психиатрической больнице.

По словам прокурора Страшен Алексадра Рацэ двое других подозреваемых также проходили аналогичную экспертизу, однако в их случае это заняло не более 1-го дня.

Напомним, 14-летняя Кристина Пархоменко пропала 25 ноября 2016 года. Спустя почти неделю труп девушки нашли в подвале недостроенного дома в Страшенах. В ее убийстве подозревают 4-ых несовершеннолетних 13, 14, 15 и 17 лет, среди которых и ее возлюбленный. Согласно судебно-медицинской экспертизе девушка скончалась от удара по голове тяжелым предметом.

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