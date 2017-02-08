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22:27 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

По делу Сандакова допросили высокопоставленных свидетелей

В суде выступили Александр Уфимцев и Вадим Евдокимов.

Сегодня возобновились слушания по делу бывшего вице-губернатора Николая Сандакова.

Как известно, экс-чиновника обвиняют в мошенничестве. Речь идет о деньгах, полученных от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова в обмен на положительный имидж и чиновничье кресло. Чтобы прояснить события пятилетней давности, продолжается допрос высокопоставленных свидетелей.

Несмотря на то что в этот день в суд не вызывали свидетелей стороны защиты, в хорошем расположении духа сегодня, кажется, пребывали все участники процесса. Их, кстати, теперь стало на одного больше. Сторону обвинения усилил сотрудник Управления генеральной прокуратуры Александр Антонов. Он приехал из Екатеринбурга.

Первым допросили Александра Уфимцева. Сейчас, как он сам сказал в суде, «временно безработного», а в недавнем прошлом — влиятельного в регионе политика. Заместитель главы Челябинска, а затем и области, проработал с Михаилом Юревичем и на него примерно 19 лет.

В их карьерах с обвиняемым есть нечто общее. Николай Сандаков сначала работал на Южном Урале политтехнологом, а прежде чем стать вице-губернатором, был назначен первым помощником главы региона.

Речь в судебном заседании идет как раз о том времени. В ответ на вопрос «существовали ли в 2011 году во время предвыборной кампании в Госдуму неофициальные партийные денежные фонды?» Александр Уфимцев воспользовался 51-й статьей Конституции.

«Мы последовательно доказываем, что денежные средства, о которых идет речь, расходовались при организации предвыборных мероприятий. Все это понятно, все очевидно, и это сегодня подтвердил свидетель Уфимцев, отказавшись свидетельствовать против себя и не опровергнув наличие такого рода денежных средств», — отмечает Сергей Колосовский, адвокат Николая Сандакова.

Как ни странно, все, что было сказано сегодня, порадовало и сторону обвинения.

«Для того и существует судебное заседание, чтобы мы разобрались во всех тонкостях произошедшего. Имел ли место факт, который предъявляется органами следствия. На данный момент пока все подтверждается, и те доказательства, которые мы исследовали в судебном заседании, они все в нашу сторону, как я считаю», — говорит Екатерина Голубенкова, старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Челябинской области.

Второй свидетель, который выступил сегодня в суде, — действующий заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Между ним и обвиняемым состоялся подчеркнуто вежливый диалог, во время которого чиновник заявил, что не испытывает к Николаю Сандакову неприязни и подтвердил свои показания, данные ранее следствию. Судебное заседание продолжится 15 февраля. В процессе должны допросить еще 15 свидетелей.

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