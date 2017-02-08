Мутная история: в Екатеринбурге начался суд по массовой драке у «Дирижабля»

В Чкаловском районном суде в среду, 8 февраля, ознакомились с материалами обвинения по уголовному делу о массовой драке у торгового центра «Дирижабль» в январе 2016 года, где пострадал похоронный бизнесмен Гурам Давришян, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Как сообщили в Чкаловском районном суде Екатеринбурга, сегодня участники процесса ознакомились с материалами обвинения по уголовному делу в отношении Реваза Тамоева и Раджи Давояна.

«Суд приступит к допросу свидетелей на следующем заседании, которое состоится 28 февраля», — рассказали корреспонденту «АиФ-Урал» в пресс-службе Чкаловского районного суда.

Кого именно допросят в качестве свидетелей на предстоящем процессе, в суде не уточнили. На скамье подсудимых 24-летний Реваз Тамоев и 31-летний Раджи Джавоян. Они обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Напомним, что 12 января 2016 года у дельфинария толпа людей напала на проходящих мимо нескольких человек. Жертвам удалось вырваться, но нападавшие их настигли и продолжили избивать. В результате потасовки пострадал похоронный бизнесмен Гурам Давришян, который после нескольких операция остался инвалидом.

Истинные причины бойни у ТЦ «Дирижабль» до сих пор остаются загадочными, что вынуждает строить версии. По одной из них, вечером 12 января происходил передел рынка похоронных услуг, в результате чего пострадал один из представителей ритуальной фирмы «Мемори» — курд-езид по национальности и двое его компаньонов.

Еще одна версия свидетельствует в пользу того, что имела место стычка между представителями «синих». Численное превосходство было на стороне традиционного криминалитета, тяготеющего к раскоронованному вору в законе Трофе — уральцу Андрею Трофимову, меньшинство (в результате пострадавшее) — представляло московских криминальных авторитетов, в том числе босса всех боссов Захария Калашова. Последний, более известный как преемник убитого четыре года назад Деда Хасана Шакро Молодой, на тот момент был еще на свободе.