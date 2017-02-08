Мутная история: в Екатеринбурге начался суд по массовой драке у «Дирижабля»
Участники процесса ознакомились с обвинением по делу и приступают к допросу свидетелей.
Участники процесса ознакомились с обвинением по делу и приступают к допросу свидетелей.
В Чкаловском районном суде в среду, 8 февраля, ознакомились с материалами обвинения по уголовному делу о массовой драке у торгового центра «Дирижабль» в январе 2016 года, где пострадал похоронный бизнесмен Гурам Давришян, передает корреспондент «АиФ-Урал».
Как сообщили в Чкаловском районном суде Екатеринбурга, сегодня участники процесса ознакомились с материалами обвинения по уголовному делу в отношении Реваза Тамоева и Раджи Давояна.
«Суд приступит к допросу свидетелей на следующем заседании, которое состоится 28 февраля», — рассказали корреспонденту «АиФ-Урал» в
Кого именно допросят в качестве свидетелей на предстоящем процессе, в суде не уточнили. На скамье подсудимых 24-летний Реваз Тамоев и 31-летний Раджи Джавоян. Они обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
Напомним, что 12 января 2016 года у дельфинария толпа людей напала на проходящих мимо нескольких человек. Жертвам удалось вырваться, но нападавшие их настигли и продолжили избивать. В результате потасовки пострадал похоронный бизнесмен Гурам Давришян, который после нескольких операция остался инвалидом.
Истинные причины бойни у ТЦ «Дирижабль» до сих пор остаются загадочными, что вынуждает строить версии. По одной из них, вечером 12 января происходил передел рынка похоронных услуг, в результате чего пострадал один из представителей ритуальной фирмы «Мемори» —
Еще одна версия свидетельствует в пользу того, что имела место стычка между представителями «синих». Численное превосходство было на стороне традиционного криминалитета, тяготеющего к раскоронованному вору в законе Трофе — уральцу Андрею Трофимову, меньшинство (в результате пострадавшее) — представляло московских криминальных авторитетов, в том числе босса всех боссов Захария Калашова. Последний, более известный как преемник убитого четыре года назад Деда Хасана Шакро Молодой, на тот момент был еще на свободе.
Интересно, что поводом для сбора боевиков сходки стала информация о том, что представители криминалитета из враждебного клана «оскорбили» схимонаха отца Сергия (Романова). Известно, что под призыв «защитить батюшку» откликнулись бригадиры бойцовских группировок. Среди них был небезызвестный тренер Никита Мальцев, чьи воспитанники устроили бойню в Цыганском поселке, а также один из