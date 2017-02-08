Пермяков предупреждают об опасной детской игре «Беги или умри»

Предупреждения об опасной игре «Беги или умри», якобы распространившейся по всей стране, стали приходить пермским родителям на сотовые телефоны. В рассылке сообщается, что суть игры заключается в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе перед движущейся машиной.

Родителей неизвестные авторы призывают проводить разъяснительные беседы с детьми. Об этих SMS-сообщениях рассказала газета Business Class.

В краевом ГИБДД об этой «забаве» знают, но утверждают, что роста числа ДТП с несовершеннолетними в январе-феврале текущего года в регионе не зафиксировано. И даже сообщили, что количество ДТП по сравнению с началом 2016 г. даже уменьшилось на 22%.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова попросила руководителя ГИБДД России Виктора Нилова проанализировать ситуацию на дорогах с участием детей и усилить меры безопасности.