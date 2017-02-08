Последствия непогоды: сто ДТП, дома без света и люди с травмами
Почти сто ДТП произошло сегодня в стране. 40 — в Кишиневе. Утром без света
Почти сто ДТП произошло сегодня в стране. 40 — в Кишиневе. Утром без света
Сотни детей не попали на уроки, не дождавшись школьных автобусов. Синоптики говорят, что снегопад скоро утихнет, но морозы в ближайшие дни будут крепчать.
В Кишиневе 42 человека попали в больницу с ушибами и переломами, поскользнувшись на улице.
«За последние сутки было почти 90 вызовов, связанных с травмами. В большинстве случаев, люди получили травмы на улице. Число обращений выросло, но значительным рост я назвать не могу. Как обычно — на 20−30%», — сообщил глава департамента скорой помощи Игорь Куров.
«Я поскользнулся на остановке. Асфальт был покрыт ледовой коркой. У меня перелом бедра».
«Сама не поняла, как это вышло. Поскользнулась, подвернула ногу и упала».
«Упала по дороге в магазин. Травмировала руку».
В Национальной патрульной инспекции заявили, что удвоили число дежурных сотрудников.
«В случае необходимости нас вызывают по рации. Приходится регулировать движение. Было несколько ДТП,
«На второстепенных улицах тяжело. Во дворах вообще не проехать. На Буюканах, в Центре утром были пробки».
900 школьников по всей стране не попали на занятия, так как школьные автобусы на маршруты не вышли. А в селе Чумай Тараклийского района школу и детсад закрыли.
На дороги вывели 350 спецмашин. Дорожники использовали 800 тонн реагентов.