Последствия непогоды: сто ДТП, дома без света и люди с травмами

Сотни детей не попали на уроки, не дождавшись школьных автобусов. Синоптики говорят, что снегопад скоро утихнет, но морозы в ближайшие дни будут крепчать.

В Кишиневе 42 человека попали в больницу с ушибами и переломами, поскользнувшись на улице.

«За последние сутки было почти 90 вызовов, связанных с травмами. В большинстве случаев, люди получили травмы на улице. Число обращений выросло, но значительным рост я назвать не могу. Как обычно — на 20−30%», — сообщил глава департамента скорой помощи Игорь Куров.