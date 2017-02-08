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20:36 (мск), источник: Publika.md

Последствия непогоды: сто ДТП, дома без света и люди с травмами

Почти сто ДТП произошло сегодня в стране. 40 — в Кишиневе. Утром без света из-за непогоды осталось 32 населенных пункта на юге республики. Сейчас таких шесть.

Источник: Publika.md

Сотни детей не попали на уроки, не дождавшись школьных автобусов. Синоптики говорят, что снегопад скоро утихнет, но морозы в ближайшие дни будут крепчать.

В Кишиневе 42 человека попали в больницу с ушибами и переломами, поскользнувшись на улице.

«За последние сутки было почти 90 вызовов, связанных с травмами. В большинстве случаев, люди получили травмы на улице. Число обращений выросло, но значительным рост я назвать не могу. Как обычно — на 20−30%», — сообщил глава департамента скорой помощи Игорь Куров.

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«Я поскользнулся на остановке. Асфальт был покрыт ледовой коркой. У меня перелом бедра».

«Сама не поняла, как это вышло. Поскользнулась, подвернула ногу и упала».

«Упала по дороге в магазин. Травмировала руку».

В Национальной патрульной инспекции заявили, что удвоили число дежурных сотрудников.

«В случае необходимости нас вызывают по рации. Приходится регулировать движение. Было несколько ДТП, из-за которых образовались пробки», — сказал патрульный инспектор Константин Болдурат.

«На второстепенных улицах тяжело. Во дворах вообще не проехать. На Буюканах, в Центре утром были пробки».

900 школьников по всей стране не попали на занятия, так как школьные автобусы на маршруты не вышли. А в селе Чумай Тараклийского района школу и детсад закрыли.

На дороги вывели 350 спецмашин. Дорожники использовали 800 тонн реагентов.

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