В Костанае нападают на таксистов

Вызвав поздней ночью автомобиль в центре города парни решили не платить за услугу и отобрать транспортное средство у таксиста, сообщает «Алау». Задержание произвели капитан полиции Талгат Будиров и старший сержант Багдат Абжанов.

Как отмечает издание, 26-летний таксист приехал по заявке диспетчера в около 5 утра в центр города. В его автомобиль сели два клиента. Молодые парни сидя на заднем сиденье, угрожали таксисту и не желали платить деньги. Водитель выбежал из автомобиля. В этот момент один из пассажиров пересел на водительское сиденье, и злоумышленники уехали на угнанном автомобиле. После этого таксист позвонил в полицию.