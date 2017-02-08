Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
45-летняя актриса и крестница принца Чарльза найдена мертвой
Убийца, съевший полицейского, найден мертвым
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
21:53 (мск), источник: Tengrinews

В Костанае нападают на таксистов

Сотрудники местной полицейской службы ДВД Костанайской области задержали двух угонщиков.

Источник: Tengrinews

Вызвав поздней ночью автомобиль в центре города парни решили не платить за услугу и отобрать транспортное средство у таксиста, сообщает «Алау». Задержание произвели капитан полиции Талгат Будиров и старший сержант Багдат Абжанов.

Как отмечает издание, 26-летний таксист приехал по заявке диспетчера в около 5 утра в центр города. В его автомобиль сели два клиента. Молодые парни сидя на заднем сиденье, угрожали таксисту и не желали платить деньги. Водитель выбежал из автомобиля. В этот момент один из пассажиров пересел на водительское сиденье, и злоумышленники уехали на угнанном автомобиле. После этого таксист позвонил в полицию.

Читайте также
В Казахстане начали конфисковать машины с киргизскими номерами

«Преследование автомобиля продолжалось несколько минут. На большой скорости, не справившись с управлением на пересечении улиц Орджоникидзе — Баймагамбетова, автомобиль врезался в сугроб и мы с напарником задержали злоумышленников. Ими оказались двое 22-летних жителей Костаная», — рассказывает Талгат Будиров.

Другой случай произошел в районе аэропорта на одной из заправочных станций. На водителя такси было совершено разбойное нападение. В автомобиле «Фольксваген Пассат» двое злоумышленников нанесли 32-летнему водителю такси несколько ударов по голове молотком для обуви. Таксист оказал сопротивление злоумышленникам. Он задержал одного 20-летнего нападавшего. Другой скрылся.

Таксист позвонил в полицию. Стражи порядка установили и задержали второго подозреваемого в преступлении, которым оказался 19-летний житель Акмолинской области. Ведется досудебное расследование.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полуобнаженные женщины выступили за право загорать топлес в Аргентине
Россия не будет добровольно отказываться от ЧМ по биатлону
На химическом заводе в Китае прогремел мощный взрыв
МВД опубликовало статистику семейных побоев в России
Суд приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно
Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на ОИ-2014
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Неспокойная «Матильда»: ситуация вокруг фильма Алексея Учителя
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь