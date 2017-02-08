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21:38 (мск), источник: Газета.Ру

СК возбудил дело после убийства таксиста на юге Москвы

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что следователи выясняют обстоятельства гибели таксиста на Варшавском шоссе в Москве, передает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — сказала Иванова.

По данным СК, 8 февраля на проезжей части Варшавского шоссе сотрудники ДПС обнаружили в машине 44-летнего водителя такси с одним колото-резанным ранением. По пути следования в больницу от полученных травм мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы на Варшавском шоссе в автомобиле было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением.

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