СК возбудил дело после убийства таксиста на юге Москвы
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что следователи выясняют обстоятельства гибели таксиста на Варшавском шоссе в Москве, передает РИА «Новости».
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что следователи выясняют обстоятельства гибели таксиста на Варшавском шоссе в Москве, передает РИА «Новости».
«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — сказала Иванова.
По данным СК, 8 февраля на проезжей части Варшавского шоссе сотрудники ДПС обнаружили в машине 44-летнего водителя такси с одним
Ранее сообщалось, что на юге Москвы на Варшавском шоссе в автомобиле было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением.