СК возбудил дело после убийства таксиста на юге Москвы

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — сказала Иванова.

По данным СК, 8 февраля на проезжей части Варшавского шоссе сотрудники ДПС обнаружили в машине 44-летнего водителя такси с одним колото-резанным ранением. По пути следования в больницу от полученных травм мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы на Варшавском шоссе в автомобиле было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением.