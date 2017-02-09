Под Калининградом электричка с пассажирами протаранила легковушку

Авария произошла на железнодорожном переезде в микрорайоне Чкаловск Центрального района, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на нерегулируемый переезд прямо перед приближавшимся электропоездом, который вез более сотни пассажиров из Светлогорска. После столкновения поезд еще несколько десятков метров тащил по путям машину. Чтобы освободить из покореженного автомобиля 24-летнюю девушку-водителя и 31-летнюю пассажирку, пришлось ждать спасателей.

Обе женщины находились в сознании, их госпитализировали.

Как отметили в полиции, на данный момент никто из людей, находившихся в пригородном поезде, за медицинской помощью не обращался.