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22:23 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге оппоненту шансонье Новикова пробили голову кастетом

Нападавший передал «привет от Саши» и «облил» слезоточивым газом.

В среду, 8 февраля, около 23 часов в Екатеринбурге произошло нападение на известного юриста Дмитрия Рожина. Его дважды ударили по голове кастетом, причинив закрытую черепно-мозговую травму, сообщил «АиФ-Урал» сам пострадавший.

Рожин уточнил, что на него напали двое мужчин возле контейнерной площадки во дворе дома на Уктусе. попросили у меня закурить, я ответил, что не курю. Заметив, что они приближаются, я стал уходить, но на меня брызнули из газового баллона, после чего, догнав, дважды ударили кастетом по голове. Привет от Саши Новикова передали, — рассказал Рожин, уточнив, что одного из нападавших он уже узнал.

Сейчас пострадавший находится в ГКБ№ 23, ему сделали томографию головного мозга, обнаружив закрытую черепно-мозговую травму. Рассеченную кожу головы придется зашивать. Заявление в полицию уже написано, к нему будет приложена видеозапись нападения, говорит Рожин.

Пострадавший юрист известен в Екатеринбурге, как один из оппонентов певца и директора Театра эстрады Александра Новикова в скандале с вставшей стройкой коттеджного поселка «Бухта Квинс». Шансонье неоднократно очень резко высказывался в адрес Рожина, который представлял интересы пайщиков замороженного строительства. Пострадавший на днях написал заявление с требованием привлечь к ответственности Новикова и уверен, что нападение связано с его активностью.

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