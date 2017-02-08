В Екатеринбурге оппоненту шансонье Новикова пробили голову кастетом
Нападавший передал «привет от Саши» и «облил» слезоточивым газом.
Нападавший передал «привет от Саши» и «облил» слезоточивым газом.
В среду, 8 февраля, около 23 часов в Екатеринбурге произошло нападение на известного юриста Дмитрия Рожина. Его дважды ударили по голове кастетом, причинив закрытую
Рожин уточнил, что на него напали двое мужчин возле контейнерной площадки во дворе дома на Уктусе. попросили у меня закурить, я ответил, что не курю. Заметив, что они приближаются, я стал уходить, но на меня брызнули из газового баллона, после чего, догнав, дважды ударили кастетом по голове. Привет от Саши Новикова передали, — рассказал Рожин, уточнив, что одного из нападавших он уже узнал.
Сейчас пострадавший находится в ГКБ№ 23, ему сделали томографию головного мозга, обнаружив закрытую
Пострадавший юрист известен в Екатеринбурге, как один из оппонентов певца и директора Театра эстрады Александра Новикова в скандале с вставшей стройкой коттеджного поселка «Бухта Квинс». Шансонье неоднократно очень резко высказывался в адрес Рожина, который представлял интересы пайщиков замороженного строительства. Пострадавший на днях написал заявление с требованием привлечь к ответственности Новикова и уверен, что нападение связано с его активностью.