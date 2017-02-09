В шахте лифта торгового центра в Москве обнаружено тело неизвестного

«Вечером 8 февраля 2017 года в одном из торговых центров по улице Монтажная в городе Москве, в шахте служебного лифта было обнаружено тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказала Иванова.

По ее словам, следственными органами Главного следственного управления СКР по Москве начата доследственная проверка по данному факту.

«В настоящее время следователи осматривают место происшествия. Проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление личности погибшего и обстоятельств происшествия. Опрашиваются очевидцы произошедшего и сотрудники торгового центра», — добавила представитель следствия.