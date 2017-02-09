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11:01 (мск), источник: Интерфакс

В шахте лифта торгового центра в Москве обнаружено тело неизвестного

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Тело мужчины обнаружено в шахте лифта торгового центра на востоке Москвы, проводится доследственная проверка, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Источник: РИА "Новости"

«Вечером 8 февраля 2017 года в одном из торговых центров по улице Монтажная в городе Москве, в шахте служебного лифта было обнаружено тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказала Иванова.

По ее словам, следственными органами Главного следственного управления СКР по Москве начата доследственная проверка по данному факту.

«В настоящее время следователи осматривают место происшествия. Проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление личности погибшего и обстоятельств происшествия. Опрашиваются очевидцы произошедшего и сотрудники торгового центра», — добавила представитель следствия.

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