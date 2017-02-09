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01:39 (мск), источник: РИА Новости

В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Власти США начали расследование по факту неожиданного сближения воздушного судна с самолетом Boeing-747 президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, инцидент произошел в небе над Флоридой в минувшую пятницу, когда Трамп направлялся из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные.

Самолет, который, по данным источников, летел параллельно “борту № 1”, когда тот приближался к Палм-Бич, должен был сохранять дистанцию по меньшей мере в три морские мили (около 5,5 километра) от самолета президента Трампа.
телеканал ABC

Другой источник рассказал журналистам, что экипажи обоих самолетов смогли «войти в визуальный контакт».

В свою очередь третий источник отметил, что все время полета экипажи воздушных судов находились на постоянной связи с авиадиспетчером и «риска столкновения не было».

«Официальные лица расследуют причины, по которым произошел инцидент с “потерей дистанции”, и наверняка будут опрашивать пилотов и диспетчеров», — сообщает телеканал.

Какой именно самолет сблизился с «бортом № 1» и на какую дистанцию, ABC не уточняет.

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