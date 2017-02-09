В парижском метро возникло задымление на одной из станций

«Никакого взрыва. Это не теракт», — подчеркнул он.

«Никакого взрыва. Это не теракт», — подчеркнул он.

«Произошел технический инцидент на шестой линии, было задымление. Рабочие находятся на месте происшествия. На участке линии движение было прервано», — подтвердил агентству представитель транспортной компании RATP.

Как сообщил в своем Twitter журналист Реми Бюзин, инцидент произошел на станции метро Place d’Italie. По его данным, восемь человек пострадали в результате инцидента, некоторые из них отравились дымом. Официально информация о пострадавших пока не подтверждается.