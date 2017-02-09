В парижском метро возникло задымление на одной из станций
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Движение на шестой линии парижского метро нарушено
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Движение на шестой линии парижского метро нарушено
Официальный представитель полиции заявил, что инцидент произошел
«Произошел технический инцидент на шестой линии, было задымление. Рабочие находятся на месте происшествия. На участке линии движение было прервано», — подтвердил агентству представитель транспортной компании RATP.
Как сообщил в своем Twitter журналист Реми Бюзин, инцидент произошел на станции метро Place d’Italie. По его данным, восемь человек пострадали в результате инцидента, некоторые из них отравились дымом. Официально информация о пострадавших пока не подтверждается.