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03:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Серийный грабитель женщин задержан во Владивостоке

Во Владивостоке полицейские задержали подозреваемого в серийном грабеже женщин, сообщили ИА Дейта в УМВД по Владивостоку.

Источник: ДЕЙТА


В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД по Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение 42-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что ее ограбили.

На место прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что утром на улице Невской неизвестный силой отобрал сумку потерпевшей. Вскоре по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 21-летнего жителя Владивостока.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он во всем признался. Он также сознался в аналогичном преступлении на ул. Ильичева.

Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемый взят под стражу. Полицейские проверяют его причастность к другим преступлениям.

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