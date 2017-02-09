Серийный грабитель женщин задержан во Владивостоке



В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД по Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение 42-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что ее ограбили.



На место прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что утром на улице Невской неизвестный силой отобрал сумку потерпевшей. Вскоре по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 21-летнего жителя Владивостока.



Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он во всем признался. Он также сознался в аналогичном преступлении на ул. Ильичева.



Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемый взят под стражу. Полицейские проверяют его причастность к другим преступлениям.