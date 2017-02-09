Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
45-летняя актриса и крестница принца Чарльза найдена мертвой
Убийца, съевший полицейского, найден мертвым
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
03:33 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморец стал мошенником, не выходя из колонии строгого режима

В Дальнереченске окончено расследование уголовного дела о серийном мошенничестве. Примечательно в нем то, что организатор преступлений руководил криминальным процессом из исправительной колонии, сообщили ИА Дейта в МОМВД «Дальнереченский».

Двоим обвиняемым инкриминируют восемь эпизодов мошенничеств и краж. Общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.

Установлено, что 42-летний житель Дальнереченска, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима, являясь организатором, вместе со своей 38-летней знакомой в течение трех лет совершали хищения посредством мобильной связи и сети Интернет. Деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками полиции в 2016 году.

Так, в феврале 2014 года, обвиняемый разработал план кражи у родственников своей соучастницы. Женщина, воспользовавшись отсутствием родственников, проникла в их жилище и похитила ноутбук, золотые изделия общей стоимостью более 15 тысяч рублей.

В июле-августе этого же года обвиняемый разработал новую схему хищения денег у граждан. Вступив в преступный сговор с той же знакомой, на интернет-сайте и в местной газете он разместил объявление о продаже ее квартиры. На встречу с покупателем, 31-летним жителем Дальнереченска, прибыла исполнительница аферы — владелица квартиры. Женщина взяла у потерпевшего предоплату в 25 тысяч рублей на оформление документов. Получив их, злоумышленница перестала выходить с ним на связь.

В этот же период 2014 года фигуранты аналогичным способом обманули еще одного потерпевшего — 37-летнего дальнереченца. В качестве предоплаты покупатель передал мошенникам мотороллер стоимостью 80 тысяч рублей.

В августе 2015 года обвиняемый решил фиктивно продать гараж, принадлежащий родителям подельницы. На его объявления, размещенные в местной прессе и Интернете, откликнулся 38-летний местный житель, с которым встретилась соучастница преступления. Преступный умысел обвиняемые не смогли довести до конца, так как потенциальный покупатель потребовал передать ему ключи от гаража, которых у злоумышленников не было.

Обвиняемый на одном из сайтов увидел объявление о продаже дома по улице Фадеева в Дальнереченске. Созвонившись по телефону с продавцом, представился риелтором и предложил услуги по оформлению документов и продаже дома. По договоренности на встречу с 33-летней клиенткой отправилась его сообщница. Мошенница получила от потерпевшей 15 тысяч рублей за риелторские услуги, после чего перестала выходить на связь.

Аналогичным способом мошенники обманули и супругов, пожелавших приобрести недвижимость в Дальнереченске. В сентябре 2015 года, располагая информацией о продаже дома по улице Татаринцева, обвиняемый разместил объявление о его продаже в Интернете. На телефон, указанный на сайте, позвонил мужчина. Получив от 26-летнего потерпевшего предоплату в 50 тысяч рублей в счет предстоящей сделки, злоумышленники прекратили с ним связь.

Расследование уголовного дела завершено. Уголовное дело направлено в суд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Штрафы ГИБДД можно не платить
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
Палата общин парламента Великобритании приняла билль о Brexit
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
В ЕС раскритиковали декриминализацию семейного насилия в РФ
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь