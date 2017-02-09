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03:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Приморье осудили прапорщика, избившего своего подчиненного

Суд назначил ему наказание в виде штрафа 120 тысяч рублей.

Владивосток, 9 февраля, PrimaMedia.

Штраф 120 тысяч рублей заплатит прапорщик, избивший своего подчиненного в одной из военных частей в Приморье. Побои повлекли кратковременное расстройство здоровья пострадавшего, сообщил ИА PrimaMedia руководитель организационно-аналитического отдела ВСУ СК России по ВВО Николай Звягин.

Следствием и судом установлено, что 29 октября 2016 года около 09.30 Сергей Перминов, желая наказать подчиненного Дмитрия Дегтяренко за опоздание в строй, избил последнего сигнальным флажком с деревянным древком, причинив телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Спасск-Дальним гарнизонным военным судом Сергей Перминов признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

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