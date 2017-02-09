В Приморье осудили прапорщика, избившего своего подчиненного

Владивосток, 9 февраля, PrimaMedia.

Штраф 120 тысяч рублей заплатит прапорщик, избивший своего подчиненного в одной из военных частей в Приморье. Побои повлекли кратковременное расстройство здоровья пострадавшего, сообщил ИА PrimaMedia руководитель организационно-аналитического отдела ВСУ СК России по ВВО Николай Звягин.

Следствием и судом установлено, что 29 октября 2016 года около 09.30 Сергей Перминов, желая наказать подчиненного Дмитрия Дегтяренко за опоздание в строй, избил последнего сигнальным флажком с деревянным древком, причинив телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.