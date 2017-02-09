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03:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пенсионер упал с Рудневского моста во Владивостоке

По словам родственников, последние несколько дней мужчина страдал расстройством памяти.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 февраля, PrimaMedia.

Тело 69-летнего мужчины обнаружили ночью 7 февраля возле Рудневского моста в районе дома № 55а по улице Снеговой. Как рассказали родственники, последние несколько дней мужчина страдал расстройством памяти, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.

В ходе расследования было установлено, что пожилой мужчина в понедельник, 6 февраля, ушел из дома на работу и вечером не вернулся. В связи с этим его родственники обратились в полицию. Ночью его тело было обнаружено в районе Рудневского моста в городе Владивостоке.

С целью выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных действий будет принято процессуальное решение.

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