Пенсионер упал с Рудневского моста во Владивостоке

Владивосток, 9 февраля, PrimaMedia.

Тело 69-летнего мужчины обнаружили ночью 7 февраля возле Рудневского моста в районе дома № 55а по улице Снеговой. Как рассказали родственники, последние несколько дней мужчина страдал расстройством памяти, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.

В ходе расследования было установлено, что пожилой мужчина в понедельник, 6 февраля, ушел из дома на работу и вечером не вернулся. В связи с этим его родственники обратились в полицию. Ночью его тело было обнаружено в районе Рудневского моста в городе Владивостоке.