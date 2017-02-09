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07:28 (мск), источник: УНИАН

В Броварах в сауне нашли тело молодого священника, с ним были женщины — полиция

В Броварах возле Киева в сауне умер 26-летний протоиерей Иоанн. Он служил в мужском монастыре УПЦ Московского патриархата в столице.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В полиции утверждают, что вместе с мужчиной в сауне были две женщины, которые сбежали и их теперь ищут. Но никакого криминала в этом инциденте нет — экспертиза установила, что следов насильственной смерти нет, а причиной стал оторванный тромб, из-за которого остановилось сердце. Исследования на содержание в крови алкоголя еще продолжаются.

В заведении, на вывеске которого приглашают приходить «за наслаждением», от двузначных услуг категорически отмежевываются. «У нас нет никаких девушек! Девушки — вы знаете, что это уголовно наказуемо», — говорят там. В администрации неофициально рассказали, что рясы на посетителе не было, поэтому его принадлежность к священническому сану не была очевидной. Постоянным клиентом человек не был, но тем утром пришел по предварительному заказу.

Отпевали отца Иоанна в монастыре Введения Пресвятой Богородицы, где он и служил, но комментировать обстоятельства его смерти там не захотели. Смерть в сауне служители монастыря опровергают, а кое-кто вообще утверждал, что такого священника не знает, а вот журналисты ведут себя нагло, потому что снимают монастырь без разрешения. Только уборщица вспомнила молодого протоиерея, которого охарактеризовала как замечательного человека.

В митрополии УПЦ Московского патриархата в течение дня избегали комментариев относительно смерти своего клирика. Только вечером распространили заявление о том, что тело Ивана Корнуты было найдено не в сауне в Броварах, а в парке в Борисполе — такую информацию владыка Климент якобы получил от жены и родителей священника.

Комментарии
1
конь педальный
Вероятно, блудницы пригласили отца Иоанна в сауну, чтобы исповедаться в непринужденной обстановке. Перестарались...((
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