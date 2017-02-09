В Броварах в сауне нашли тело молодого священника, с ним были женщины — полиция
В Броварах возле Киева в сауне умер 26-летний протоиерей Иоанн. Он служил в мужском монастыре УПЦ Московского патриархата в столице.
В Броварах возле Киева в сауне умер 26-летний протоиерей Иоанн. Он служил в мужском монастыре УПЦ Московского патриархата в столице.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В полиции утверждают, что вместе с мужчиной в сауне были две женщины, которые сбежали и их теперь ищут. Но никакого криминала в этом инциденте нет — экспертиза установила, что следов насильственной смерти нет, а причиной стал оторванный тромб,
В заведении, на вывеске которого приглашают приходить «за наслаждением», от двузначных услуг категорически отмежевываются. «У нас нет никаких девушек! Девушки — вы знаете, что это уголовно наказуемо», — говорят там. В администрации неофициально рассказали, что рясы на посетителе не было, поэтому его принадлежность к священническому сану не была очевидной. Постоянным клиентом человек не был, но тем утром пришел по предварительному заказу.
Отпевали отца Иоанна в монастыре Введения Пресвятой Богородицы, где он и служил, но комментировать обстоятельства его смерти там не захотели. Смерть в сауне служители монастыря опровергают, а
В митрополии УПЦ Московского патриархата в течение дня избегали комментариев относительно смерти своего клирика. Только вечером распространили заявление о том, что тело Ивана Корнуты было найдено не в сауне в Броварах, а в парке в Борисполе — такую информацию владыка Климент якобы получил от жены и родителей священника.