Из-за ОРВИ и гриппа в Приморье закрыты девять школ и три детских сада

Владивосток, 9 февраля, PrimaMedia.

Из-за заболеваемости детского населения ОРВИ и гриппом в Приморье полностью приостановлена деятельность девяти школ и трех дошкольных образовательных учреждений, сообщили РИА PrimaMedia в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На 4 неделе года на территории Приморского края заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется ниже эпидемического порога среди совокупного населения на 17%, во Владивостоке заболеваемость превышает эпидпорог на 18,6%. Превышение эпидпорога регистрируется в Арсеньеве, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Партизанске, Надеждинском, Кировском, Михайловском, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском районах », — уточнил представитель ведомства.

С начала сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа зарегистрирована преимущественно циркуляция вирусов гриппа А (H3N2), гриппа В, зарегистрированы единичные случаи гриппа А (H1N1)pdm-09. Кроме того, от больных людей выделялись РНК (ДНК) вирусов не гриппозной этиологии: РС-вирусы, вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирусы, метапневмовирусы.

«В целях профилактики формирования множественных очагов гриппа и ОРВИ проводится мониторинг посещаемости детьми детских образовательных учреждений. При одномоментном отсутствии 20% детей с признаками ОРВИ в классе, группе, дошкольном или общеобразовательном учреждении приостанавливается посещение детьми класса, группы или учреждения на срок не менее 7 дней», — отметили в Роспотребнадзоре.

За четвертую неделю года полностью приостанавливалось функционирование девяти школ и 3-х дошкольных учреждений в Артеме, в Ольгинском, Надеждинском, Хорольском, Ханкайском районах. Частично приостановлен учебный процесс в 58 группах в 43 ДОУ, в 154 классах в 41-й школе.