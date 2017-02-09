Хабаровскую пенсионерку обворовали, пока она работала в огороде

Потерпевшая работала в своем огороде. Когда она вернулась в дом, то обнаружила, что у нее украли телефон, украшения и деньги. Ущерб составил около 115 тысяч рублей.

Как выяснилось, имущество пенсионерки похитил 52-летний мужчина. Фигурант нанимался к дачникам и помогал им по хозяйству. Также он работал охранником поселка. Ранее мужчина уже был судим за кражу. Сейчас он находится под арестом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.