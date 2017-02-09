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05:10 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье экипаж ДПС задержал подозреваемого в нападении на таксиста

Предполагаемого налетчика поймали по горячим следам.

В Иркутской области автоинспекторы в считанные минуты задержать подозреваемого в нападении на таксиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел на трассе, ведущей в предместье Черемхово. К сотрудникам экипажа ДПС обратился взволнованный таксист, который сообщил о том, что в салоне его собственной иномарки на него напал неизвестный.

Инспекторы старшие лейтенанты полиции Денис Коркин и Иван Кормилицин немедленно выехали на место происшествия, указанное водителем. Спустя несколько минут подозреваемого офицеры заметили на проезжей части и задержали его.

Как предварительно установили полицейские, житель деревни Тыреть Заларинского района вызвал такси, а во время поездки попросил водителя остановиться и пересел с переднего на заднее сиденье. После пассажир внезапно набросил на шею шофёра шнур-удавку. Активное сопротивление таксисту помогло выжить. А налетчик выпрыгнул из машины на ходу и бросился в лес, но вскоре был задержан автоинспекторами. Им оказался пьяный 23-летний местный житель.

В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают возможных свидетелей нападения.

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