Школьница из Минусинска попала в больницу после ссоры с матерью

В Минусинске 13-летнюю школьницу госпитализировали в больницу после ссоры с матерью.
Школьница сама вызвала бригаду скорой помощи. Ее госпитализировали в медучреждение, где врачи прочистили ей желудок.
«В настоящее время жизнь и здоровье малолетней вне опасности. Со слов матери, ни в семье, ни в школе у девочки серьезных конфликтов не было», — рассказали в ведомстве.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Правоохранители опрашивают учителей и родственников несовершеннолетней. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.