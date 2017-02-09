В Омске один человек погиб и 10 пострадали при столкновении автомобиля с автобусом

Автомобиль ВАЗ-2107 вылетел на встречку, где на полной скорости совершил лобовое столкновение с автобусом 26-го маршрута (ПАТП-4). Автобус ехал в сторону завода Баранова.

Со слов очевидцев, водитель машины был госпитализирован, его пассажирка на переднем сидении погибла на месте. Из пассажиров автобуса пострадали около 10 человек, двое госпитализированы, остальные от госпитализации отказались.