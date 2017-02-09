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05:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанину, который по ночам воровал на рынке еду и одежду, грозит пять лет колонии

Мужчина вскрывал киоски и на погрузчике увозил свою добычу домой, после чего продавал украденное быстро и дешево.

Суд в Хабаровске рассмотрит дело местного жителя, который совершил несколько ночных краж на территории Центрального рынка. Подсудимый взламывал киоски, набивал украденными вещами и продуктами большие мешки, а после при помощи дорожных рабочих на погрузчике увозил свою добычу домой, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

В общей сложности 53-летний хабаровчанин с октября по декабрь 2016 года совершил три кражи на сумму почти в 250 тысяч рублей: мужчина не гнушался ни трикотажем, ни мясом, ни замороженной рыбой и икрой.

«Будучи неспособным физически унести большое количество мешков с похищенным имуществом, обвиняемый обращался за помощью к дорожным рабочим, которые около Центрального рынка выполняли уборочные работы. Обвиняемый убеждал их в том, что является индивидуальным предпринимателем, не реализовавшим свой товар, и, ссылаясь на холод и обмороженные руки, просил в ковше погрузчика вывезти мешки, указывая дорогу к себе домой», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Почти все краденое имущество злоумышленник сразу же продавал. Себе он оставил лишь пару кроссовок.

Свою вину мужчина признал. Известно, что ранее его уже восемь раз судили за имущественные преступления и преступления против личности. Сейчас за серию краж со взломом обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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