В Омске три рецидивиста из «поколения сорокалетних» обокрали теплицу
Непрошеные гости вытащили с территории предприятия 340 кг металлолома в большом ящике.
Непрошеные гости вытащили с территории предприятия 340 кг металлолома в большом ящике.
Во вторник, 7 февраля, в половине шестого вечера во вневедомственную охрану позвонил начальник охраны
Как рассказывает управление Росгвардии по Омской области, подоспевший экипаж группы задержания перекрыл все выходы с территории. Похитителей задержали, когда они вылезали через проём в заборе. С собой трое мужчин тащили по снегу крупногабаритный ящик. В нём лежал металлолом.
Подозреваемыми оказались жители Омска в возрасте от 39 до 50 лет, в прошлом не раз судимые за тяжкие преступления. Украденный ими металл потянул на 340 кг.
Росгвардия отмечает, что это уже не первый случай, когда данный