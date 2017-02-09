В Омске три рецидивиста из «поколения сорокалетних» обокрали теплицу

Во вторник, 7 февраля, в половине шестого вечера во вневедомственную охрану позвонил начальник охраны теплично-парникового комбината. Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются вынести с территории металлические предметы.

Как рассказывает управление Росгвардии по Омской области, подоспевший экипаж группы задержания перекрыл все выходы с территории. Похитителей задержали, когда они вылезали через проём в заборе. С собой трое мужчин тащили по снегу крупногабаритный ящик. В нём лежал металлолом.

Подозреваемыми оказались жители Омска в возрасте от 39 до 50 лет, в прошлом не раз судимые за тяжкие преступления. Украденный ими металл потянул на 340 кг.