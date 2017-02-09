Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Горькая правда о гомеопатии
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Счетчики будут передавать показания автоматически
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Колесница для королевских похорон
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
06:54 (мск), источник: Om1.ru

В Омске три рецидивиста из «поколения сорокалетних» обокрали теплицу

Непрошеные гости вытащили с территории предприятия 340 кг металлолома в большом ящике.

Во вторник, 7 февраля, в половине шестого вечера во вневедомственную охрану позвонил начальник охраны теплично-парникового комбината. Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются вынести с территории металлические предметы.

Как рассказывает управление Росгвардии по Омской области, подоспевший экипаж группы задержания перекрыл все выходы с территории. Похитителей задержали, когда они вылезали через проём в заборе. С собой трое мужчин тащили по снегу крупногабаритный ящик. В нём лежал металлолом.

Подозреваемыми оказались жители Омска в возрасте от 39 до 50 лет, в прошлом не раз судимые за тяжкие преступления. Украденный ими металл потянул на 340 кг.

Росгвардия отмечает, что это уже не первый случай, когда данный теплично-парниковый комбинат пытались обокрасть. Территория предприятия большая — 2000 гектаров. Охраняется она слабо, а забор в некоторых местах повреждён. Сотрудники вневедомственной охраны порекомендовали руководителю предприятия в первую очередь починить ограждение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске из-за аномальных морозов отменили лыжню России
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
Палата общин парламента Великобритании приняла билль о Brexit
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь