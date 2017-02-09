Хабаровчанин застрелил товарища из охотничьего ружья

В Южном микрорайоне в ночь на среду выстрелом из охотничьего ружья в грудь был убит молодой мужчина. Об этом в полицию заявил горожанин, который снимает квартиру в пятиэтажке близ остановки «Панфиловцев», сообщает портал «Губерния».

По указанному адресу приехали патрульные и врачи, однако помощь медиков не потребовалась: 29-летний хабаровчанин скончался еще ночью. Предположительно, заряд картечи в него выпустил тот самый заявитель. Подозреваемый рассказал полицейским, что во вторник вечером к нему пришел товарищ, с которым он знаком четыре года. Убийство произошло во время застолья.

«В совершении указанного преступления подозревается 48-летний житель города Хабаровска, с которым у потерпевшего произошла ссора. Он совершил выстрел из принадлежащего ему охотничьего ружья. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз», — рассказал и.о. руководителя следственного отдела СУ СК по Индустриальному району Хабаровска Алексей Кузнецов.

Подозреваемый не работает, однокомнатную квартиру снимает вместе с сожительницей. К уголовной ответственности он не привлекался, лицензия на охотничье ружье у мужчины есть.

Свою вину подозреваемый признал частично. Следствие будет просить суд об аресте фигуранта.