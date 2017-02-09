Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
45-летняя актриса и крестница принца Чарльза найдена мертвой
Убийца, съевший полицейского, найден мертвым
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Колесница для королевских похорон
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
06:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Экс-сотрудник МЧС в Приангарье получил 7 лет лишения свободы условно за взятки

Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: IrkutskMedia.ru

Приговор Слюдянского районного суда в отношении бывшего специалиста ОНД по Слюдянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области вступил в законную силу. Злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Судом установлено, что мужчина, будучи должностным лицом, через посредника и лично получал взятки за совершение действий (бездействие) по предварительному сговору с другими лицами.

«В ходе предварительного расследования с мужчиной было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он оказывал активное содействие раскрытию и расследованию преступлений, совершенных как им лично, так и в составе группы, изобличению и уголовному преследованию на следствии и в суде других соучастников преступлений», — отметили в ведомстве.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме. По итогам рассмотрения уголовного дела экс-сотрудник МЧС признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (пять эпизодов), ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, без штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Очередной нелегальный игровой салон закрыли в Иркутске
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
Палата общин парламента Великобритании приняла билль о Brexit
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Счетчики будут передавать показания автоматически
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь