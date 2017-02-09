Экс-сотрудник МЧС в Приангарье получил 7 лет лишения свободы условно за взятки

Приговор Слюдянского районного суда в отношении бывшего специалиста ОНД по Слюдянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области вступил в законную силу. Злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Судом установлено, что мужчина, будучи должностным лицом, через посредника и лично получал взятки за совершение действий (бездействие) по предварительному сговору с другими лицами.

«В ходе предварительного расследования с мужчиной было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он оказывал активное содействие раскрытию и расследованию преступлений, совершенных как им лично, так и в составе группы, изобличению и уголовному преследованию на следствии и в суде других соучастников преступлений», — отметили в ведомстве.