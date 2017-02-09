Красноярка сняла с карты землячки 140 тысяч: пин-код был приколот к карте
Женщина потеряла кошелек с картой в торговом центре.
Женщина потеряла кошелек с картой в торговом центре.
Жительница Красноярска нашла потерянный кошелёк, в котором находилась пластиковая карта и
Красноярска обратилась в полицию и сообщила, что в торговом центре потеряла кошелёк, в котором находилась банковская карта. Со счёта было снято 140 тысяч рублей.
Выяснилось, что 34-летняя женщина нашла кошелёк и вместо того, чтобы вернуть имущество владельцу, сняла деньги с карты, воспользовавшись тем, что
В отношении подозреваемой правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража» УК РФ. Суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы условно.