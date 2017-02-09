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06:15 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярка сняла с карты землячки 140 тысяч: пин-код был приколот к карте

Женщина потеряла кошелек с картой в торговом центре.

Жительница Красноярска нашла потерянный кошелёк, в котором находилась пластиковая карта и пин-код к ней и сняла деньги, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Красноярска обратилась в полицию и сообщила, что в торговом центре потеряла кошелёк, в котором находилась банковская карта. Со счёта было снято 140 тысяч рублей.

Выяснилось, что 34-летняя женщина нашла кошелёк и вместо того, чтобы вернуть имущество владельцу, сняла деньги с карты, воспользовавшись тем, что пин-код находился здесь же.

В отношении подозреваемой правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража» УК РФ. Суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы условно.

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