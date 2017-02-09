Кооператив «Сберегательная касса» обманул жителей Приангарья более чем на 6 млн рублей
В Иркутской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в потребительском кооперативе «Сберегательная касса».
В Иркутской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в потребительском кооперативе «Сберегательная касса».
Как 9 февраля 2017 года сообщила
Следственными органами Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время установлено более 100 обманутых вкладчиков.
В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудники общества «Сберегательная касса», прекратив работу вышеуказанного кооператива и выплаты пайщикам, создали новый кооператив под новым названием, который работает в Ангарске.
Граждан, пострадавших от противоправных действий указанной организации, просьба обратиться в СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» по телефону 21−25−61 (следователь Андриянова В. В.).