Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Слова Трампа об Украине и Путине, вызвавшие негодование Киева
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Счетчики будут передавать показания автоматически
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Горькая правда о гомеопатии
Хлоргексидин вызывает аллергию
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Колесница для королевских похорон
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
06:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

Кооператив «Сберегательная касса» обманул жителей Приангарья более чем на 6 млн рублей

В Иркутской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в потребительском кооперативе «Сберегательная касса».

Как 9 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, следствие установило, что кооператив «Сберегательная касса» работал в течение 2014−2015 годов в Иркутске, Ангарске, Шелехове. С людьми на определенный срок заключались сберегательные договоры, согласно которым они передавали в кооператив личные сбережения. За использование своих денег пайщики получали денежную компенсацию от 10% до 28% в год. Однако с декабря 2015 года финансовая организация прекратила выплаты, офис общества закрылся, а штат сотрудников был уволен. В результате обманным способом неизвестные люди из числа сотрудников фирмы похитили более 6,2 млн рублей пайщиков.

Следственными органами Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время установлено более 100 обманутых вкладчиков.

В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудники общества «Сберегательная касса», прекратив работу вышеуказанного кооператива и выплаты пайщикам, создали новый кооператив под новым названием, который работает в Ангарске.

Граждан, пострадавших от противоправных действий указанной организации, просьба обратиться в СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» по телефону 21−25−61 (следователь Андриянова В. В.).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
Палата общин парламента Великобритании приняла билль о Brexit
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Застройщики не сдали вовремя половину новостроек Москвы
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь