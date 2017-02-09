Кооператив «Сберегательная касса» обманул жителей Приангарья более чем на 6 млн рублей

Как 9 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, следствие установило, что кооператив «Сберегательная касса» работал в течение 2014−2015 годов в Иркутске, Ангарске, Шелехове. С людьми на определенный срок заключались сберегательные договоры, согласно которым они передавали в кооператив личные сбережения. За использование своих денег пайщики получали денежную компенсацию от 10% до 28% в год. Однако с декабря 2015 года финансовая организация прекратила выплаты, офис общества закрылся, а штат сотрудников был уволен. В результате обманным способом неизвестные люди из числа сотрудников фирмы похитили более 6,2 млн рублей пайщиков.

Следственными органами Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время установлено более 100 обманутых вкладчиков.

В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудники общества «Сберегательная касса», прекратив работу вышеуказанного кооператива и выплаты пайщикам, создали новый кооператив под новым названием, который работает в Ангарске.

Граждан, пострадавших от противоправных действий указанной организации, просьба обратиться в СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» по телефону 21−25−61 (следователь Андриянова В. В.).