Мужчина подставил голову под поезд на станции «Новосибирск-Восточный», сообщают подписчики группы «АСТ-54».

Инцидент произошел около 16 часов дня станции «Новосибирск-Восточный». Поездом номер № 67 был насмерть сбит мужчина.

«Очевидец приводит слова машинистов, которые рассказали, что пострадавший выскочил перед составом и положил голову на рельсы. Но всё случилось так неожиданно, что даже экстренное торможение не помогло избежать трагедии», — говориться в сообщении.



На данный момент уточняются все детали происшествия.