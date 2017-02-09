Полкило героина в пакете из-под семечек лежало на улице в Новосибирске
Полиция нашла крупную партию героина в пакете
Полиция нашла крупную партию героина в пакете
Новосибирская полиция задержала 31-летнюю женщину — ее подозревают в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. «Подозреваемую задержали с поличным в Ленинском районе Новосибирска, где она готовилась забрать крупную “закладку” с наркотиком», — рассказали полицейские.
В ходе осмотра участка местности сотрудники полиции обнаружили сверток с порошкообразным веществом, который был спрятан в пакет
«Подозреваемая приобрела партию наркотического средства с целью дальнейшего сбыта. Ранее женщина, работавшая уборщицей в одном из учебных заведений Новосибирска, в поле зрения правоохранителей не попадала», — пояснили в полиции.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливаются каналы поставки наркотика в областной центр.