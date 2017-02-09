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07:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полкило героина в пакете из-под семечек лежало на улице в Новосибирске

Полиция нашла крупную партию героина в пакете из-под семечек в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская полиция задержала 31-летнюю женщину — ее подозревают в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. «Подозреваемую задержали с поличным в Ленинском районе Новосибирска, где она готовилась забрать крупную “закладку” с наркотиком», — рассказали полицейские.

В ходе осмотра участка местности сотрудники полиции обнаружили сверток с порошкообразным веществом, который был спрятан в пакет из-под семечек и закопан в снегу. Результаты исследования в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Новосибирской области показали, что это — героин общей массой 525 граммов. .

«Подозреваемая приобрела партию наркотического средства с целью дальнейшего сбыта. Ранее женщина, работавшая уборщицей в одном из учебных заведений Новосибирска, в поле зрения правоохранителей не попадала», — пояснили в полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливаются каналы поставки наркотика в областной центр.

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