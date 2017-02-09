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06:56 (мск), источник: АиФ Иркутск

Двоих пешеходов сбили в Усолье-Сибирском

Два ДТП в одном и том же месте произошли с разницей в несколько часов.

В Усолье-Сибирском полицейские выясняют обстоятельства аварий, в которых пострадали пешеходы, сообщает местная пресс-служба МВД.

Дорожные инциденты произошли 7 февраля на Комсомольском проспекте, в районе дома № 62. Первое ДТП случилось в 07:40. Как стало известно, водитель Honda CR-V сбил 48-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшую доставили в травмпункт.

В 13:10 в нескольких метрах от места первой аварии под колеса Toyota Avensis попала 58-летняя женщина. После столкновения пешехода госпитализировали. Выяснилось, что в момент аварии усольчанка шла по «зебре».

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