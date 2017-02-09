Двоих пешеходов сбили в Усолье-Сибирском
Два ДТП в одном и том же месте произошли с разницей в несколько часов.
Два ДТП в одном и том же месте произошли с разницей в несколько часов.
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Дорожные инциденты произошли 7 февраля на Комсомольском проспекте, в районе дома № 62. Первое ДТП случилось в 07:40. Как стало известно, водитель Honda
В 13:10 в нескольких метрах от места первой аварии под колеса Toyota Avensis попала 58-летняя женщина. После столкновения пешехода госпитализировали. Выяснилось, что в момент аварии усольчанка шла по «зебре».