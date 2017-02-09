Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Три друга, отвергнутые в РФ, смогли реализовать свой проект в США
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
45-летняя актриса и крестница принца Чарльза найдена мертвой
Убийца, съевший полицейского, найден мертвым
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Горькая правда о гомеопатии
Хлоргексидин вызывает аллергию
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
07:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

В колонии № 6 Иркутска нарушают права осужденных

В исправительной колонии № 6 Иркутска выявили нарушения прав осужденных.

Как 8 февраля 2017 года сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Иркутской области, на прошлой неделе уполномоченный Валерий Лукин и руководитель аппарата уполномоченного Владимир Ковалев посетили колонию, где отметили несколько нарушений. Так, в камерах осужденных была недостаточная освещенность при отсутствии нормального дневного света, в отдельных камерах были неисправное сантехническое оборудование. Кроме того, во всех камерах не обеспечен питьевой режим осужденных.

Большинство осужденных, с которыми встретился Валерий Лукин, обращали его внимание на проблемы, связанные с нарушением права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Например, осужденному Е. не проведена назначенная более года назад операция, осужденный Г. не может добиться оказания медицинской помощи в течение месяца, некоторые инвалиды не направляются своевременно на медицинское обследование в связи с имеющимися у них заболеваниями и не обеспечиваются техническими средствами реабилитации и т. д.

В ходе личного приема осужденных уполномоченному поступила жалоба на рукоприкладство со стороны представителей администрации исправительного учреждения, а после проверки официальной документации возникли сомнения в достоверности некоторых фактов. В этой связи уполномоченный направил запрос руководителю Следственного управления СК России по Иркутской области Андрею Буневу. Кроме того, о результатах своего посещения колонии уполномоченный поставил в известность заместителя прокурора Иркутской области Игоря Бурановского, а также просил обратить пристальное внимание на положение дел с принятием мер прокурорского реагирования прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Андрея Попова.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
Палата общин парламента Великобритании приняла билль о Brexit
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Счетчики будут передавать показания автоматически
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь