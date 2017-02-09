В колонии № 6 Иркутска нарушают права осужденных

Как 8 февраля 2017 года сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Иркутской области, на прошлой неделе уполномоченный Валерий Лукин и руководитель аппарата уполномоченного Владимир Ковалев посетили колонию, где отметили несколько нарушений. Так, в камерах осужденных была недостаточная освещенность при отсутствии нормального дневного света, в отдельных камерах были неисправное сантехническое оборудование. Кроме того, во всех камерах не обеспечен питьевой режим осужденных.

Большинство осужденных, с которыми встретился Валерий Лукин, обращали его внимание на проблемы, связанные с нарушением права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Например, осужденному Е. не проведена назначенная более года назад операция, осужденный Г. не может добиться оказания медицинской помощи в течение месяца, некоторые инвалиды не направляются своевременно на медицинское обследование в связи с имеющимися у них заболеваниями и не обеспечиваются техническими средствами реабилитации и т. д.

В ходе личного приема осужденных уполномоченному поступила жалоба на рукоприкладство со стороны представителей администрации исправительного учреждения, а после проверки официальной документации возникли сомнения в достоверности некоторых фактов. В этой связи уполномоченный направил запрос руководителю Следственного управления СК России по Иркутской области Андрею Буневу. Кроме того, о результатах своего посещения колонии уполномоченный поставил в известность заместителя прокурора Иркутской области Игоря Бурановского, а также просил обратить пристальное внимание на положение дел с принятием мер прокурорского реагирования прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Андрея Попова.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области.