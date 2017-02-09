В Башкирии ушла из дома и не вернулась 16-летняя Гульшат Галлямова

«Девушка уже не первый раз уходит из общежития. Обычно живет в Агидельском филиале Уфимского колледжа. Ушла 25 января в 19:30. После этого несколько раз выходила на связь, обещала, что вернется. Последний раз звонила 5 февраля, просила забрать ее из Нефтекамска, но найти Гульшат там не удалось. Детализация звонков показала, что девушка ночевала то тут, то там», — рассказали корреспонденту ProUfu.ru.

«Девушка сирота, ее опекун проживает в селе Саузбаш Краснокамского района Башкирии. Не раз говорила, что жить у опекуна не хочет, поэтому убегает. Уходит уже не в первый раз», — добавил собеседник.