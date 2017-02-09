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07:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии ушла из дома и не вернулась 16-летняя Гульшат Галлямова

В Башкирии разыскивают 16-летнюю Гульшат Галлямову. Об этом ProUfu.ru сообщили в уголовном розыске МВД по РБ.

«Девушка уже не первый раз уходит из общежития. Обычно живет в Агидельском филиале Уфимского колледжа. Ушла 25 января в 19:30. После этого несколько раз выходила на связь, обещала, что вернется. Последний раз звонила 5 февраля, просила забрать ее из Нефтекамска, но найти Гульшат там не удалось. Детализация звонков показала, что девушка ночевала то тут, то там», — рассказали корреспонденту ProUfu.ru.

«Девушка сирота, ее опекун проживает в селе Саузбаш Краснокамского района Башкирии. Не раз говорила, что жить у опекуна не хочет, поэтому убегает. Уходит уже не в первый раз», — добавил собеседник.

Приводятся приметы пропавшей: рост 165 см, плотного телосложения, блондинка, длинные волосы, голубые глаза. Была одета в зеленую куртку с капюшоном, рубашку в зеленую клетку, черные брюки, коричневые угги.

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