Банду вымогателей из Комсомольска будут судить в Хабаровске

В Хабаровском краевом суде начинается процесс над комсомольской бандой, которая регулярно грабила предпринимателя из Нанайского района. Он занимался закупкой и поставками кедровых орехов. Преступники пытались навязать ему свое криминальное покровительство, за которое потом потребовали деньги. В качестве оплаты они стали забирать приготовленный к отправке товар, сообщает портал «Губерния».

Пойманы шестеро злоумышленников были в ноябре 2015-го, когда они в очередной раз наведались к предпринимателю. Угрожая мужчине ружьем и пистолетом, бандиты забрали и погрузили в свой автомобиль 800 килограммов ореха стоимостью 260 тысяч рублей. Всего за время своих визитов к коммерсанту они увезли три тонны сырья ценой более миллиона.

В операции по задержанию подозреваемых принимали участие и сотрудники ФСБ, поскольку банда отличалась сплоченностью и наличием оружия.

«Подозреваемые причастны к серии различных преступлений, совершенных в Комсомольском районе. По аналогичному сценарию подельники совершили вымогательства, мошенничество и разбойное нападение в отношении местного предпринимателя. Ущерб составил около 500 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что организатором группы стал ранее судимый комсомольчанин 1987 года рождения», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

Всего уголовном деле 32 тома. Молодые люди в возрасте от 25 до 28 лет обвиняются в бандитизме, разбойных нападениях и вымогательстве. Сейчас все шестеро фигурантов содержатся под стражей. Каждый обвиняемый имеет уголовное прошлое.