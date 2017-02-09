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07:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Убитого на Донбассе свердловчанина привезли в Екатеринбург

У мужчины остались жена и дочь.

8 февраля 2017 года в Екатеринбург доставили тело 24-летнего жителя Верхней Пышмы Дмитрия Станкевича, который погиб на Украине.

Свердловчанин уехал на Донбасс 1 сентября 2015 года. Он воевал в составе подразделения «Сомали». Молодой человек погиб 31 января 2017 года в районе авдеевской промзоны во время перестрелки.

По информации из соцсетей, у Дмитрия Станкевича остались жена и маленькая дочь, передает «Уралинформбюро».

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