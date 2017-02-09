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07:40 (мск), источник: Om1.ru

Директор омской компании спрятал 14,5 миллионов налогов

Предприниматель неоднократно утаивал от налоговых органов средства.

В Омске в суд направили уголовное дело в отношении 37-летнего Данилы Пичугина, директора ЗАО «Экспедиция-721». Первый заместитель прокурора Омской области уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Органами предварительного расследования обвиняется Пичугин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— По мнению следствия, Пичугин уклонился от уплаты налога за 2011−2012 гг., включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах из книги закупок ЗАО «Экспедиция-721», отразив наличие хозяйственных операций с рядом предприятий, с которыми фактически финансово-хозяйственные взаимоотношения отсутствовали.

В результате махинаций, компания не выплатила более 14,5 миллионов рублей. Это превышает 90% от суммы всех налогов и сборов, которые должны быть выплачены фирмой.

Также выяснилось: с апреля 2015 года по март 2016 года Пичугин, спрятал от налоговых органов 3,2 миллиона рублей компании. При этом директор прекрасно знал о задолженности по налогам и сборам.

Прокуратура Омской области заявила гражданский иск для того, чтобы взыскать налоги. Вскоре уголовное дело направят в Советский районный суд.

Свою вину Данила Пичугин так и не признал.

Отметим, Данил Пичугин являлся подчиненным Виктора Лаутеншлегера, который ранее возглавлял компанией «Русское зерно». Позже Лаутеншлегер занял должность руководителя Россельхознадзора по Омской области.

В настоящее время Виктор Лаутеншлегер отбывает наказание в исправительной колонии № 8. Суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

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