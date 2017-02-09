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07:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Отец с дочерью задохнулись от угарного газа в Новосибирской области

В частном доме задохнулись от отравления угарным газом отец с дочерью, мать со вторым ребенком госпитализированы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Вечером 8 февраля в поселке Чистоозерное в Новосибирской области были обнаружены тела 30-летнего хозяина и его 2-летней малолетней дочери. Его супруга и второй годовалый ребенок с признаками отравления угарным газом госпитализированы в больницу.

«По предварительным данным, отравление угарным газом произошло вследствие преждевременного закрытия дымовой заслонки в печи», — рассказали следователи.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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