Отец с дочерью задохнулись от угарного газа в Новосибирской области
В частном доме задохнулись от отравления угарным газом отец с дочерью, мать со вторым ребенком госпитализированы, сообщает
В частном доме задохнулись от отравления угарным газом отец с дочерью, мать со вторым ребенком госпитализированы, сообщает
Вечером 8 февраля в поселке Чистоозерное в Новосибирской области были обнаружены тела 30-летнего хозяина и его 2-летней малолетней дочери. Его супруга и второй годовалый ребенок с признаками отравления угарным газом госпитализированы в больницу.
«По предварительным данным, отравление угарным газом произошло вследствие преждевременного закрытия дымовой заслонки в печи», — рассказали следователи.
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.