Отец с дочерью задохнулись от угарного газа в Новосибирской области

Вечером 8 февраля в поселке Чистоозерное в Новосибирской области были обнаружены тела 30-летнего хозяина и его 2-летней малолетней дочери. Его супруга и второй годовалый ребенок с признаками отравления угарным газом госпитализированы в больницу.

«По предварительным данным, отравление угарным газом произошло вследствие преждевременного закрытия дымовой заслонки в печи», — рассказали следователи.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.