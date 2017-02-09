Пермский бизнесмен обманул налоговую на 70 миллионов

Как рассказали в надзорном ведомстве, 43-летний коммерсант обвиняется в неуплате налогов.

По версии следствия, бизнесмен в 2013 году, достоверно зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет, укрыл 74 млн рублей полученной прибыли. Так как счета возглавляемых им организаций были арестованы, коммерсант давал подчиненным указания изготовить письма в адрес контрагентов, которые лично подписывал. Согласно данным документам оплата за поставленную продукцию производилась посредством счетов аффилированных бизнесмену лиц, а по ряду сделок расчеты производились векселями.

В результате таких действий общий размер средств, сокрытых от налогов двумя предприятиями, и составил 74 миллиона рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела готовятся для передачи в суд.

Примечательно, что двумя годами ранее бизнесмен уже был осужден на два года колонии за аналогичное преступление. В тот раз он не выплатил налогов на сумму в 30 млн рублей.