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07:32 (мск), источник: Om1.ru

Пьяный омич упал с балкона шестого этажа

Несмотря на многочисленные травмы, он остался жив.

Несчастные случаи в Омске — не редкость. Зачастую пострадавшими становятся омичи в состоянии алкогольного опьянения.

Так, вчера пьяный омич выпал из окна. Вчера рано утром, около 5 часов, жители Левого берега, проход мимо одного из домов на улице Крупская, услышали стоны и мольбы о помощи. Подойдя поближе, прохожие увидели мужчину в снегу. Он все еще был жив.

Горожане поспешили вызвать «скорую помощь», которая доставила его в Больницу скорой медицинской помощи № 1. Медики диагностировали у пострадавшего политравму, различные переломы, а также определили травматический шок.

Известно, что мужчина был сильно пьян. Омич упал с балкона своей квартиры, которая находится на 6-ом этаже. Возможно, мужчина решил покурить, но не удержал равновесие.

В настоящее время врачи борются за его жизнь. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

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