В Омске осудили банду мошенников, бравших в лизинг строительную технику и продававших ее в Казахстан

В организованную группу входили заместитель директора ООО «Севертрансстрой» Александр Комлев, директор ООО «Проектная строительная компания» Андрей Май и рабочий ГП «Горьковское ДРСУ» Александр Константинов.

Вместе с тремя своими знакомыми они предоставляли в разные компании и организации подложные документы якобы о планируемых строительных работах и на этом основании заключали договоры лизинга или аренды дорогой строительной техники.

Однако после внесения первого взноса мошенники забирали технику и доставляли к контрольно-пропускным пунктам между Россией и Казахстаном. На границе технику забирали покупатели из соседней республики, при этом пока не известно, знали ли партнеры о том, что покупают чужое имущество.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора области:

— Благодаря такой незамысловатой схеме с октября 2014 года по июнь 2015 года компании удалось похитить 7 экскаваторов и 3 самосвала «КАМАЗ» стоимостью более 41,5 млн рублей.

По факту хищений было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия 3 экскаватора удалось вернуть потерпевшим, где находится остальная техника — не известно.

Члены группы свою вину частично признали, но ущерба не компенсировали. Трое других соучастников скрылись от следствия и были объявлены в федеральный розыск. Один из них уже задержан и его уголовное дело рассматривается в суде.

Похитители признаны виновными в «Мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В итоге Кировский районный суд Омска дал Александру Комлеву 6 лет лишения свободы, а Андрея Мая и Александра Константинова отправил в колонию общего режима на 5 лет.