В Нижегородской области подожгли еще одну машину депутата-единоросса

В Арзамасе 8 февраля сгорел личный автомобиль руководителя местного исполкома Единой России Евгения Горшкова. Об этом сообщается на странице в соцсети Единой России города Арзамаса.

В сообщении отмечено, что личный автомобиль подожгли умышленно вечером в 18:30. На данный момент проводятся следственные действия.

Это уже второй автомобиль депутата-единоросса за последние несколько дней. В микрорайоне Молодежный города Выкса Нижегородской области утром 3 февраля подожгли автомобиль Nissan Teana.

Машина принадлежала главе фракции «Единой России» в Совете депутатов Выксы Александру Кобякову. Полиция возбудила уголовное дело.