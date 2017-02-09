В Нижегородской области подожгли еще одну машину депутата-единоросса
На данный момент проводятся следственные действия.
На данный момент проводятся следственные действия.
В Арзамасе 8 февраля сгорел личный автомобиль руководителя местного исполкома Единой России Евгения Горшкова. Об этом сообщается на странице в соцсети Единой России города Арзамаса.
В сообщении отмечено, что личный автомобиль подожгли умышленно вечером в 18:30. На данный момент проводятся следственные действия.
Это уже второй автомобиль
Машина принадлежала главе фракции «Единой России» в Совете депутатов Выксы Александру Кобякову. Полиция возбудила уголовное дело.