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07:36 (мск), источник: Newslab.ru

Поиски пропавшего на «Столбах» туриста переместились в соседний район

Напомним, 4 февраля 56-летний турист сообщил о том, что не может самостоятельно выйти в город, так как заблудился.

Поиски пропавшего на «Столбах» мужчины продолжились в районе Торгашинского хребта. Информацию сегодня, 9 февраля, подтвердили в Сибирском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Напомним, 4 февраля 56-летний мужчина сообщил о том, что не может самостоятельно выйти в город, так как заблудился. Полиция передала сведения в краевое учреждение «Спасатель», поиски начались в тот же день, однако сразу найти пропавшего не удалось. Во второй день к поискам были привлечены спасатели из федерального отряда, в том числе кинологи с собаками, беспилотники для проверки большей территории, а также сотрудники заповедника, которые обследовали на лыжах участки, куда случайно мог уйти мужчина.

Во вторник появилась информация о том, что телефон пропавшего мужчины включен и находится в зоне действия сети, но на звонок он не ответил.

Со вчерашнего дня поиски переместились в другой район — теперь мужчину ищут в районе Торгашинского хребта. Выйти туда он мог из района Второго Столба через Манскую стенку по долине реки Калтат. Вчера краевые спасатели на снегоходах проверили около 51 км троп на самом хребте. Второй отряд искал пропавшего на территории заповедника, прилегающей к Торгашинскому хребту. Сегодня поиски продолжаются в этом же районе.

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